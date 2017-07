Roma i Tottenham su odmjerili snage u okviru International Champions Cupa, a pobjeda je pripala Vučici rezultatom 3:2. Bh. reprezentativac Edin Džeko odigrao je 63 minute za Vučicu.

Edin Džeko / 24sata.info

Za Romu su od prve minute zaigrali Alisson, Peres, Fazio, Jesus, Kolarov, Gerson, De Rossi, Nainggolan, Defral, Perotti i Džeko, dok su sastav Tottenhama činili Vorm, Walker-Peters, Carter-Vickers, Vertonghen, Alderweireld, Onomahm, Dier, Dembele, Trippier, Kane i Alli.



Roma je povela u 13. minuti pogotkom Perottija iz jedanaesterca i to je bio jedini gol u prvom poluvremenu.



Trener Vučice Di Francesco je tokom pauze napravio tri izmjene pa su Gersona, Defrela i Jesusa zamijenili Strootman, Under i Manolas. Na drugoj strani je menadžer Spursa Mauricio Pochettino napravio pet izmjena. Umjesto Onomaha, Carter-Vickersa, Walker-Petersa, Diera i Vorma su zaigrali Eriksen, Davies, Georgiou, Winks i Lloris.



Novih šest izmjena trener Rome pravi u 62. minuti, izašli su Nainggolan, Kolarov, Fazio, De Rosi, Alisson i Džeko, a ušli Moreno Gonalons, Castan, Pellegrini, Skorupski i Tumminello. Sedam minuta kasnije su u ekipi Tottenhama teren napustili Dembele i Vertonghen, a ušli su Oakley-Boothe i Wimmer.



Roma je do drugog pogotka stigla u 70. minuti preko Undera, koji je povisio na 2:0.



Priliku za igru u ekipi Spursa od 76. minute su dobili Janssen i N'Koudou umjesto Kanea i Allija.



Posljednju izmjenu je napravio trener Rome, kada je Perottija zamijenio Iturbeom, a potom je u finišu uslijedila golijada.



Winks je u 87. minuti smanjio na 1:2, a u prvoj minuti sudijske nadoknade je za izjednačenje pogodio Janssen. Ipak, pobjedu Romi je na kraju donio Tomminello, koji je pogodio u drugoj minuti sudijske nadoknade vremena za konačnih 3:2 u korist Vučice.



(Klix.ba)