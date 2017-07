Josep Pep Guardiola, menadžer Manchester Cityja, svojim izjavama nagovijestio je kako njegov klub nije odustao od dovođenja Kyliana Mbappea, napadača Monaca, iako su svjetski mediji jučer prenijeli vijest kako je Real Madrid dogovorio sve detalje transfera, prenosi Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Navodno se “kraljevski“ klub dogovorio sa “kneževima“ da za 180 miliona eura dovede Mbappea, koji je tokom cijele godine povezivan za Manchester Cityjem. No, Guardiola je dao naslutiti da to nije gotova stvar.



"On je još uvijek igrač Monaca i dalje je u njihovom timu. Svašta se može dogoditi, mi još uvijek gledamo i druge igrače, ali Mbappe je i dalje u svom timu. Real Madrid nema više novca nego što Manchester City ima. Ima mnogo timova koji su u Ligi šampiona i koji su u Premier ligi. Igrači su uvijek važni i uvijek pokušavamo da dobijemo najbolje moguće igrače. Abu Dhabi je došao i investirao u tim i tokom proteklih godina smo se popeli na vrh", kaže Guardiola i dodaje:



"Prošli smo dug put, ali kako bi smo stigli do nivoa Barcelone ili Real Madrida potrebno je još vremena. Imamo izuzetne napadače Gabriela Jesusa i Sergija Aguera, ali vidjećemo. Prelazni rok završava 31. augusta, što nije dobro za trenere. Premier liga počinje 12. augusta, a tada je tržište i dalje otvoreno. To nije dobro za sve klubove. Vidjećemo šta će se sve dešavati do kraja prelaznog roka."



Manchester City se nalazi na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama. Guardiola je do sada potrošio 228 miliona eura na pet pojačanja, a to su: Benjamin Mendy i Bernardno Silva iz Monaca, Kyle Walker iz Tottenhama, Danilo iz Reala i Ederson Moraes iz Benfice.

(aa)