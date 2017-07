Portugalski trener i menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho misli da su visoka obeštećenja opasnost za fudbal.

Jose Mourinho / 24sata.info

Naročito u ovom prelaznom roku se barata astronomskim ciframa, posebno kada se spomenu dva papreno vruća imena, Neymar i Kylian Mbappé.



Ne zaostaje mnogo ni Alvaro Morata, a sijaset igrača njihovi klubovi možda i olako procenjuju na 50, 60 i 100 miliona eura.



Portugalac tvrdi da je trošenje novca za igrače došlo do opasne granice. Kao "kritične" ne procjenjuje transfere najboljih fudbalera poput Messija, Ronalda, Neymara, već onih iz "druge grupe".



"Normalno je da se za najveće talente poput Neymara i Pogbe traži tako visoko obeštećenje, ali nisu ti transferi problem. Njih ima zanemarljivo malo po prelaznom roku. Više su oni iz 'druge grupe' kojih ima po više od 100, a vrijednost im se kreće od 40 do 60 miliona eura. Sada se s takvom lakoćom priča o sumama i to je već opasna zona tržišta", smatra Mourinho.



Samo Paula Pogbu je Manchester United platio 105 miliona eura plus bonuse i druge troškove prošlog ljeta. Ovog ljeta je Mourinho doveo Viktora Lindelofa, a došao je i Romelu Lukaku za 135 miliona eura koliko su obojica plaćeni.







