Franco Foda, trener Šturma iz Graca, izjavio je uoči prvog meča protiv Fenerbahčea, u okviru trećeg pretkola Evropske lige, da je turski tim zasigurno favorit.

Foto: AA

Istakao je da Fenerbahče u svojim redovima ima vrlo kvalitetne i iskusne fudbalere.



"Imaju fudbalere kao što su Valbuena, Dirar i Van Persie. Fenerbahče je sigurno favorit. Ali, pokazalo se mnogo puta do sada da pobjeđuju i timovi koji nisu favoriti", kazao je Foda.



Naglasio je da mu je ipak drago što igraju protiv velikog tima kakav je Fenerbahče.



"Dobro smo se pripremili za ovu utakmicu. Do ovog kruga smo došli dobrim igrama. Sutra isto tako želimo pružiti dobru igru pred prepunim stadionom", rekao je Foda.



Vezni fudbaler Sturma Stefan Hierlander je na konferenciji za medije kazao da je Fenerbahče vrlo kvalitetan tim protiv kojeg će biti teško igrati.



Dodao je kako će on i njegovi saigrači učiniti sve da ostvare pozitivan rezultat u ovom duelu.



Meč između Šturma iz Graca i Fenerbahčea igra se u četvrtak u 19. sati na "Merkur Areni" u Gracu.





(AA)