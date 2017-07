Rijeka je na "Red Bull Areni" u Wals-Siezenheimu u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka odigrala neriješeno 1:1 protiv domaćeg Salzburga.

Foto: 24sata.info

Domaćin je imao solidnu priliku već u 5. minuti kada Ulmerov udarac iz daljine odlazi pored gola Rijeke.



Aktuelni hrvatski prvak je imao odličnu priliku u 9. minuti, ali je šut Gavranovića iskosa s desne strane završio pored protivničkog gola.



Rijeka je povela u 30. minuti kada Gavranović postiže pogodak glavom na asistenciju Ristovskog koji je ubacio s desne strane.



Salzburg je imao dobru priliku u 35. minuti kada je šutirao Minamino, ali Sluga je paradom loptu uspio odbiti u stranu.



Samo dvije minute kasnije Rijeka je ponovo opasno zaprijetila. Gorgon se našao u odličnoj prilici nakon kontranapada, ali je lopta pogodila Ćaleta-Cara.



Do kraja prvog poluvremena više nije bilo golova, pa se na odmor otišlo kod rezultata 0:1.



Domaćin je u drugo poluvrijeme ušao silovito, pa su već u 49. minuti uspjeli doći do izjednačenja. Rijeka je izgubila loptu, a domaći su uz dva dodavanja došli do gola Rijeke kada je Hwang pogodio za 1:1.



Salzburg je mogao do gola i u 60. minuti kada je Minamino šutirao, ali je golman Rijeke sjajno odbranio.



Domaćin je nastavio sa dominacijom i imali su odličnu priliku u 71. minuti kada je Dabbur promašio prazan gol.



Rijeka je mogla povesti u 82. minuti kada je, nakon slobodnog udarca, lopta stigla do Župarića koji je šutirao iskosa s lijeve strane, ali samo pored gola austrijskog tima.



Do kraja meča nije bilo pogodaka, pa je hrvatska ekipa otišla kući s pozitivnim rezultatom pred uzvratni meč koji je na programu u srijedu, 2. avgusta.







(AA)