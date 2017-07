FIFA je danas suspendovala stadion Bilino Polje u Zenici na jedan meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje će se 2018. godine održati u Rusiji.

Arhiv / 24sata.info

Naša reprezentacija do kraja kvalifikacija igra samo jedan susret kod kuće i to protiv Belgije u pretposljednjem kolu 7. oktobra.



Ta utakmica, koja bi mogla biti ključna za Zmajeve kada je u pitanju odlazak na smotru najboljih svjetskih reprezentacija, po svemu sudeći bit će odigrana na stadionu "Asim Ferhatović Hase" u Sarajevu, iako još uvijek iz NSBiH nema zvaničnog stava kada je u pitanju mjesto odigravanja meča protiv Belgije.



Koševski stadion je jedini uz Bilino Polje koji ispunjava stroge uslove FIFA-e za odigravanje utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a u narednim danima bi NSBiH trebao uputiti i zvaničan dopis FIFA-i sa prijavom našeg najvećeg stadiona za utakmicu protiv Belgije.



BiH će, osim susreta sa Belgijom, do kraja kvalifikacija igrati i tri puta u gostima i to na Kipru (31. august), Gibraltaru (3. septembar) i u Estoniji (10. oktobar).



Naša reprezentacija je treća u grupi H sa 11 bodova, odnosno bodom manje od drugoplasirane Grčke i pet bodova manje od lidera Belgije.



(Klix.ba)