Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine (N/FS BiH) žalit će se Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji (FIFA) na odluku o suspenziji stadiona ”Bilino polje” u Zenici, istakao je za Anadolu Agency (AA) Adnan Džemidžić, direktor administrativnog sektora N/FS BiH.

Foto: Reuters

”Imamo veoma malo vremena i žalit ćemo se FIFA-i. U isto vrijeme tražit ćemo i alternativno rješenje za odigravanje meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 'Rusija 2018' protiv Belgije. U narednoj sedmici imat ćemo i posjetu inspektora za infrastrukturu koji bi nam trebali reći šta trebamo doraditi na stadionima Koševo i Grbavica kako bi eventualno Belgijance dočekali na jednom od spomenutih stadiona, naravno, ukoliko od Apelacionog komiteta FIFA-e dobijemo negativan odgovor na žalbu koju ćemo uputiti. Dakle, radimo paralelno dvije stvari, te ćemo vidjeti šta će na kraju biti”, rekao je Džemidžić.



Nihad Hodžić, ekspert za infrastrukturu N/FS BiH kaže da je do suspenzije stadiona ”Bilino polje” došlo ”zbog akumuliranja stvari, odnosno više prekršaja kojih su priredili navijači BiH u Zenici”.



”Kada tražimo alternativu koja je vezana za jednu utakmicu nismo u mogućnosti ispuniti sve, niti će inspekcija insistirati da u punoj mjeri stadion ima uslove kao u Zenici. U ovom trenutku nemamo puno alternativa - to je stadion Koševo. U narednoj sedmici na licu mjesta vjerujem sa ljudima iz FIFA-e i UEFA-e utvrdit ćemo koje dorade trebamo uraditi da bi Belgiju ugostili, recimo na Koševu, tj. pod uslovom da nam ne usvoje žalbu. Šta je to, odnosno šta trebamo uraditi, u ovom momentu ne želimo prejudicirati i dijeliti sa javnošću. Ovo što je licitirano i iznošeno na pojedinim portalima i drugim medijima su proizvoljne procijene nekih od novinara koje se ne temelje na realnom stanju, pravilniku i procedurama”, tvrdi Hodžić.



Disciplinska komisija FIFA-e suspendovala je stadion ”Bilino polje” u Zenici poslije niza incidenata, a sve je kulminiralo utakmicom sa Grčkom (1:1) u šestom kolu grupe ”H” kvalifikacija za SP ”Rusija 2018“, odigranoj 9. juna ove godine. Osim suspenzije ”zbog loše organizacije meča sa Grcima” N/FS BiH dužan je FIFA-i platiti i 30.000 švicarskih franaka.



”Nije istina da smo kažnjeni suspenzijom stadiona, uz uslov da Belgijance trebamo ugostiti 200 kilometara od Zenice. Ne, suspendovan je stadion u Zenici, bez ikakvih dodatnih stavki i uslova. Kako sam već rekao, i ako nam ne usvoje žalbu, utakmica sa Belgijom igrat će se u Bosni i Hercegovini”, pojasnio je Džemidžić.



Radi tuče poslije meča sa Grcima kažnjeni su i bh. fudbaleri Muhamed Bešić, zabranom igranja u trajanju od jedne utakmice i novčano 5.000 franaka, kapiten Edin Džeko sa 2.500 franaka, kao i Stephane Gilli, bivši trener u stručnom štabu reprezentacije BiH zabranom vršenja bilo koje funkcije u fudbalu šest mjeseci i sa 3.000 franaka.





(AA)