Sva četiri hrvatska predstavnika u evropskim takmičenjima ostvarila su ove sedmice pozitivne rezultate, na čemu im je čestitao i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker.

Davor Šuker / 24sata.info

Rijeka je u srijedu u gostima odigrala 1:1 protiv Red Bull Salzburga, što daje dobre šanse hrvatskom prvaku da na Rujevici izbori play-off Lige prvaka i ujedno osigura evropsku jesen.



Na dobar rezultat Rijeke nadovezali su se i hrvatski predstavnici u trećem pretkolu Europske lige. Dinamo je kod kuće svladao norveški Odd s 2:1, Hajduk je u gostima izborio 0:0 kod Brondbyja, dok je iznimno ugodno iznenađenje priredio Osijek pobjedom od 1:0 protiv PSV-a u Eindhovenu.



"Možemo biti oduševljeni onime što su do sada pokazali hrvatski klubovi u Europi ovoga ljeta. Ovi rezultati nisu slučajni, oni su plod kontinuirano dobroga rada u hrvatskom klupskom nogometu i nastavak su uspjeha iz proteklih sezona. Hrvatska dobro kotira na UEFA-inoj ljestvici, posebno kada sagledamo kontekst okruženja u kojem naši klubovi rade, od gospodarstva preko infrastrukture do male baze", rekao je za oficijelnu stranicu HNS-a Šuker, te kako prenosi Anadolu Agency (AA) dodao:



"Rijeka potvrđuje kvalitetu koju pokazuje već niz godina, a koja je plod predanog rada struke, odlične selekcije i kvalitetnog rukovodstva. Vjerujem da pred svojim navijačima ima dobre šanse pretvoriti ovaj pozitivan rezultat u prolazak dalje, što bi osiguralo klubu barem još osam europskih utakmica ove sezone. Dinamo opet pokazuje da neumorno stvara nove talente što je rezultat vizije kluba i ne sumnjam da će zadržati prednost protiv Norvežana. Hajduk je mudro zadržao momčad na okupu i izgleda vrlo dobro na početku sezone, te sigurno može proći Brondby".



Šukera je posebno razveselio nastup Osijeka, kluba u kojem je počeo nekadašnju veliku igračku karijeru.



"Pobijediti PSV u Eindhovenu pred 30.000 ljudi nije lako ni Realu ili Barceloni. Oduševljen sam Osijekovim uspjehom, sigurno najvećim rezultatom kluba u europskim natjecanjima. Bit će prekrasno na Gradskom vrtu u uzvratu, to je spektakl koji su zaslužili navijači, igrači i rukovodstvo Osijeka za sve što su u kratkom roku napravili kako bi preporodili klub", smatra Šuker, naglasivši:



"Naravno, svi su obavili samo pola posla. Nadam se i vjerujem kako će sva četiri kluba i u uzvratima odigrati na istoj razini. Imamo pravo sanjati četiri kluba u play-offu UEFA-inih natjecanja, što bi bio fantastičan podvig. Svima želim puno sreće te da s jednakim žarom i idućeg tjedna predstavljaju svoj dres i hrvatski nogomet u Europi".





