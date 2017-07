Nogometaši Intera su danas u sklopu Internationac Champions Cupa upisali pobjedu protiv Chelseaja rezultatom 2:1 te su tako savladali još jednog snažnog protivnika nakon trijumfa nad Bayernom, kada je bilo 2:0 za talijanski klub.

Za Inter su odlukom trenera Luciana Spallettija od prve minute zaigrali Padelli, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo, Valero, Gagliardini, Candreva, Brozović, Perišić i Jovetić, dok su ekipu menadžera Chelseaja Antonija Contea činili Courtois, Cahill, Luiz, Azpilicueta, Alonso, Kante, Fabregas, Moses, Morata, Batshuayi i Willian.



Inter je poveo u 43. minuti golom Jovetića. Crnogorski internacionalac je prvo izveo penal koji je odbranio Courtois, a potom je odbijenu loptu pospremio u mrežu za vodstvo Nerazzurra 1:0. To je bio rezultat prvog poluvremena.



Na otvaranju drugog dijela susreta, tačnije u 53. minuti, prednost Intera je na 2:0 povisio Perišić, dok je Jovetić ovog puta upisao asistenciju.



Odmah nakon primljenog drugog gola Conte je napravio izmjenu te je umjesto Alonsa u igru uveo Rudigera.



Odgovorio je Spalletti u 58. minuti dvostrukom izmjenom, pa su Joao Mario i Kondogbia zamijenili Jovetića i Candrevu. Potom je u 65. minuti uslijedila dvostruka izmjena u Chelseaju nakon koje su umjesto Morate i Williana priliku dobili Boga i Musonda.



Nove četiri izmjene Spalletti je napravio u 71. minuti, teren su napustili Nagatomo, Brozović, Miranda i Perišić, a priliku za igru dobili Ansaldi, Eder, Murillo i Gabriel.



Samo tri minute kasnije Chelsea dolazi do smanjenja zaostatka na 1:2 kada je nevjerovatan autogol postigao Kondogbia.



Od 77. minute je za Inter zaigrao Valletti, koji je zamijenio Valera.



Do kraja utakmice nije bilo značajnijih događanja, a Conte je u finišu dao priliku još šestorici igrača, Clarke-Salteru, Cuevasu, Pašaliću, Remyju, Tomoriju i Scottu, koji su ušli u igru umjesto Cahilla, Mosesa, Fabregasa, Batshuayija, Azpilicuete i Kantea. Posljednja Spallettijeva izmjena bio je Ranocchia, koji je također u finišu utakmice zaigrao umjesto D'Ambrosija.



Ipak rezultat se nije promijenio, pa je pobjeda pripala Interu rezultatom 2:1.







