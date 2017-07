Danas je na Stadionu Rođeni odigrana prijateljska utakmica protiv Širokog Brijega, koja je igračima Ibre Rahimića poslužila kao generalna proba pred utakmicu sa Olimpikom.

Foto: Arhiv

Sa druge strane, trener Širokog, Goran Sablić, pružio je šansu igračima koji su do sada imali manju minutažu. Na kraju, slavili su Rođeni rezultatom 2:1.



Rođeni su krenuli u sastavu: Abdihodžić – Doljančić, Isić, Zvonić, Ćosić – Vasić, Panesso – Klarić, Handžić, Mujezinović – Brandao.



Utakmicu bolje otvaraju gosti, koji preko Jurića dolaze do gola u 1. minuti. Nakon toga, gosti su igrali bolje, ali kako je vrijeme prolazilo, Rođeni su polako preuzimali incijativu.



U 18. minuti Velež lijepim golom Ildara Klarića dolazi do 1-1. Do kraja poluvremena, Velež dolazi i do drugog gola. Klarić sa desne strane ubacuje loptu pred gol gostiju, koju nespretnom reakcijom Nikić sprovodi u vlastitu mrežu.



Drugo poluvrijeme Rođeni su krenuli bez izmjena u prvih 11. Na početku, Rođeni su u dva navrata zaprijetili golu gostiju, ali bez uspjeha.



Ipak, kako je vrijeme prolazilo, trener Rahimić je priliku za igru dao i drugim igračima. U igru su ušli Memić, Tatar, Gosto, Obradović, Alikadaić i Skuloski, dok su teren napustili Isić, Klarić, Brandao, Vasić, Zvonić i Handžić.



Do kraja utakmice nije bilo promjena, tako da je konačan rezultat ostao 2:1 za Velež.



U subotu, 05.08.2017. godine, od 17:30h Velež otvara sezonu u Prvoj ligi Federacije utakmicom protiv Olimpika na Stadionu Rođeni, piše FK Velež.







