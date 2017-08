U prvoj uzvratnoj utakmici trećeg pretkola UEFA Lige prvaka večeras su snage odmjerili Sheriff Tiraspol i Qarabag, a gosti su slavili pobjedu rezultatom 2:1.

Foto: Facebook / Qarabağ FK

Nakon prošlosedmičnih 0:0 u Agdmu, prvak Moldavije Sheriff je večeras u Tiraspolu dočekao šampiona Azerbejdžana, tim Qarabaga.



U prvom poluvremenu večerašnje utakmice viđena je izjednačena borba na terenu, a u trećoj minuti sudijske nadoknade azerbejdžanski prvak Qarabag ipak dolazi do prednosti.



Gol je, nakon odlične solo akcije, postigao Dino Ndlovu. Lopta se na putu do mreže odbila od jednog igrača u odbrani i hrvatski golman Zvonimir Mikulić na golu Shariffa je bio nemoćan.



U drugom poluvremenu su obje ekipe imale niz izglednih prilika, a za 2:0 gol je u 86. minuti meča postigao Michel koji je dobro skočio i udarcem glavom loptu poslao u nebranjeni dio mreže Sheriffovog gola.



Domaći Sheriff je u sudijskoj nadoknadi iz penala postigao gol preko Ziguyja Badibanga, ali na kraju je Qarabag slavio pobjedu konačnim rezultatom 2:1.



Bio je to i duel dva bosanskohercegovačka fudbalera, Matea Sušića koji igra u Sheriffu i Ibrahima Šehića koji brani na golu Qarabaga, a upravo je Šehić bio junak pobjede azerbejdžanskog tima.



U preostalim mečevima trećeg pretkola sutra, 2. avgusta, sastaju se: MOSKVA: CSKA – AEK (19 sati/2:0 - rezultat prve utakmice), NIKOZIJA: APOEL – Viitorul (19 sati/0:1 - rezultat prve utakmice), BORISOV: BATE – Slavia Prag (19 sati/0:1 - rezultat prve utakmice), ISTANBUL: Istanbul Basaksehir – Club Brugge (19.45 sati/3:3 - rezultat prve utakmice), KOPENHAGEN: Kobenhavan – Vardar (20 sati/0:1 - rezultat prve utakmice), BERN: Young Boys – Dinamo Kijev (20.15 sati/1:3 - rezultat prve utakmice), PLZEN: Viktoria Plzen – FCSB (20.15 sati/2:2 - rezultat prve utakmice), RAZGRAD: Ludogorets – Hapoel Beer-Sheva (20.30 sati/0:2 - rezultat prve utakmice), HAFNARFJODUR: FH – Maribor (20.30 sati/0:1 - rezultat prve utakmice), AMSTERDAM: Ajax – Nice (20.45 sati/1:1 - rezultat prve utakmice), PIREJ: Olympiacos – Partizan (20.45 sati/3:1 - rezultat prve utakmice), RIJEKA: Rijeka – Red Bull Salzburg (20.45 sati/1:1 - rezultat prve utakmice), TRONDHAIM: Rosenborg – Celtic (20.45 sati/0:0 - rezultat prve utakmice), VARŠAVA: Legia - Astana (20.45 sati/1:3 - rezultat prve utakmice).



U petak, 4. augusta, u sjedištu Evropske kuće fudbala UEFA-e u švicarskom Nyonu će biti izvlačenje parova play-off doigravanja koje će odrediti deset učesnika grupe faze Lige prvaka. U bubnjevima će se naći imena 15 timova koji budu bolji u duelima trećeg pretkola, a u bubanj ulaze i Sevilla, Napoli, Liverpool, Sporting i Hoffenheim.





(AA)