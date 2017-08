Basaksehir je bez problema na svom terenu savladao Club Burgge u revanš utakmici trećeg pretkola Lige prvaka (2:0) i tako prošao dalje, a drugi pogodak za turski klub postigao je reprezentativac Bosne i Hercegovine, Edin Višća.

Foto: Twitter

Emmanuel Adebayor je pogodio u sedmoj minuti nakon centaršuta Gaela Clichyja za 1:0. Club Brugge je nakon toga zaprijetio preko Stefana Denswila. Višća je u 34. minuti pogodio za 2:0 nakon što mu je loptu dodao Adebayor.







Reprezentativac Bosne i Hercegovine mogao je postići još jedan pogodak i to sjajan u 41. minuti, ali njegov udarac zaustavila je stativa. Do kraja utakmice nije bilo većih šansi i završeno je 2:2, te je tako Basaksehir prošao dalje. Prvi susret završen je 3:3.



Višća je igrao do 88. minute kada ga je zamijenio Stefano Napoleoni.







(SCsport)