Astana za koju nastupaju Marin Aničić i Srđan Grahovac eliminisala je Legiju u trećem pretkolu Lige prvaka, dok je Celtic Joze Šimunovića prošao Rosenborg. Rijeka za koju igra Zoran Krvržić izbacila je Salzburg.

Foto: Index.hr

Legia je pobijedila Astanu na svom terenu sa 1:0 golom Czerwinskog u 76. minuti, međutim to je bilo nedovoljno, jer je kazahstanski klub slavio u prvom susretu sa 3:1. Aničić je igrao do 63. minute, a Grahovac je ušao sa klupe u 84. minuti.



Celtic je nakon 0:0 kod kuće, u gostima savladao Rosenborg (0:1) i prošao dalje. Pobjedonosni pogodak postigao je Forrest u 69. minuti. Jozo Šimunović, koji je stekao pravo nastupa za BiH, odigrao je cijelu utakmicu.



Rijeka je sačuvala svoju mrežu kod kuće protiv Salburga, nakon što je odigrala u gostima 1:1 i tako je prošla dalje. Zoran Kvržić je igrao do 87. minute kada ga je zamijenio Haber.



Sve večerašnje utakmice trećeg pretkola:



APOEL – Viitorul 4:0

BATE – Slavia Prag 2:1

CSKA – AEK 1:0

Basaksehir – Club Burgge 2:0

Kopenhagen – Vardar 4:1

Plzen – FCSB 1:4

Young Boys – Dynamo Kiev 2:0

Hafnarfjordur – Maribor 0:1

Ludogorets – H. Beer Sheva 3:1

Ajax – Nice 2:2

Legia – Astana 1:0

Olympiacos – Partizan 2:2

Rijeka – Salzburg 0:0

Rosenborg – Celtic 0:1





