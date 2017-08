Najskuplje plaćeni nogometaš u historiji, brazilski reprezentativac Neymar Jr. predstavljen je u petak na pariškom Parku prinčeva, gdje je na konferenciji za medije izjavio da mu "novac nije bio motiv" te da je u odluci o dolasku u PSG "slijedio svoje srce koje je donijelo odluku".

Foto: 24sata.info

Brazilac, za kojeg su katarski vlasnici PSG-a platili 222 milijuna eura odštete te mu, prema neslužbenim podacima, dali godišnju plaću od 45 milijuna eura, postao je daleko najskupljim nogometašem u povijesti, ali tvrdi da novac nije odigrao presudnu ulogu u njegovoj odluci o selidbi iz Barcelone u Pariz.



"Novac mi nikada nije bio motiv. Želio sam veće izazove. Želim biti sretan, želim da je moja obitelj sretna. Doista sam tužan kad čujem da ljudi tako razmišljaju. Da je samo u pitanju bio novac, mogao sam otići i negdje drugdje", izjavio je Neymar na predstavljanju u novom klubu u kojem će nositi dres s brojem 10, do kojeg u Barceloni nije mogao zbog Lea Messija.



"Nisam želio biti najveća zvijezda Barcelone. Ne želim taj status ni ovdje. Želim novi izazov, nove trofeje i to je ono što me motivira", istaknuo je Neymar u čiju je obranu stao i predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi koji je Brazilca predstavio kao "idola za čitav svijet" koji je mogao izabrati bilo koji klub.



Neymar je dodatno razveselio navijače PSG-a najavom mogućem premijernog nastupa u novom dresu već u subotu, kad će Parižani ugostiti Amiens u prvom kolu francuskog prvenstva.



"Mogu igrati sutra, zašto ne? Razgovarat ću s vodstvom, ali doista želim igrati. Nismo još razgovarali o poziciji. Igrat ću gdjegod me trener postavi. Nisam igrao samo dva dana i gladan sam nogometa". zaključio je Neymar.







