Na Signal Iduna Parku snage su odmjerili Borussia Dortmund osvajač Kupa Njemačke i Bayern prvak države. Nakon regularnog dijela meča rezultat je bio 2:2, pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Foto: Twitter

Na kraju su igrači Bayerna bili prisebniji i osvojili su šesti trofej u Superkupu čime su postali rekorderi.



Prije ovog meča oba kluba imala su po pet trofeja u ovom prestižnom takmičenju koje se održava prije početka sezone i stiče se samopouzdanje za nove izazove.

Igrači Borussije krenuli su ofanzivno i to im se isplatilo već u 12. minuti kada je Pulišić pogodio za 1:0. Prethodila je velika greška Martineza. Ipak, Bavarci se brzo vraćaju i u 18. minuti preko Lewandowskog dolaze do 1:1. Do kraja prvog dijela rezultat se nije mijenjao.



U nastavku su oba kluba težila da postignu pogodak. Igrači Bayerna vršili su pritisak na posljednji bedem Milionera. U70. minuti Bavarci su imali dobru priliku, ali je golman Borussije sjajno intervenisao. Upravo iz tog kontranapada ekipa iz Dortmunda dolazi do pogotka. Efektno je pogodio Aubameyang za 2:1.



Nakon toga igrači Bayerna kreću agresivnije. Igrao se 88. minut kada je nakon prekida autogol postigao Piszczek za 2:2 što je bio i konačan rezultat. Nakon toga pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.



Lewandowski je otvorio seriju pogotkom. Dembele je poravnao. Ribery je u drugoj seriji vratio prednost Bayernu, ali je Philipp pogodio za poravnanje. Kimmich je u trećoj seriji šutirao, ali je odbranio Burki. Aubameyang je bio precizan i donio je Borussiji prednost.



Rudy je u četvrtoj seriji pogodio mrežu, ali je Rode nije iskoristio jedanaesterac protiv bivšeg kluba. Ulerich je odbranio njegov udarac.



Vidal je u petoj seriji bio neumoljiv, a Castro je bio precizan za 4:4. Drama se nastavila. Sule je u šestoj seriji vratio prednost za Bavarce, a Bartra nije pogodio te je Bayern osvojio Superkup.



(Klix.ba)