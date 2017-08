Predsjednik nogometnog kluba Barcelone, Josep Maria Bartomeu, rekao je u ponedjeljak da je klub učinio sve kako bi zadržao Neymara i da sada na tržištu traži zamjenu za brazilskog napadača koji je "nekorektno" otišao u francuski PSG.

Arhiv / 24sata.info

"Želim govoriti o budućnosti. No prije toga želim zaključiti jedno poglavlje iz prošlosti. Neymar je bio dio našeg kluba no danas je on prošlost", rekao je Bartomeu na 38. Svjetskom kongresu navijačkih udruga Barcelone.



"Poštujemo njegovu odluku unatoč tome što smo učinili sve što je bilo u našim rukama da ga zadržimo. Uvijek ponašajući se odgovorno, u skladu s obvezom koju imamo, poštujemo njegovu odluku. No sve ima svoje granice i niti jedan igrač ne može biti iznad Barce. Mi smo klub sa 118 godina dugom poviješću, velikim igračima, s više od 140.000 članova. To je naše, nas članova, ne jednoga šeika ili oligarha", dodao je Bartomeu.



Neymar, 25-godišnji kapetan Brazila, prešao je prošli tjedan u francuskog doprvaka PSG koji je za njega platio rekordni iznos od 222 milijuna eura. Dosad je prelazak veznog igrača Paula Pogbe iz Juventusa u Manchester United za 105 milijuna eura bio najskuplji transfer u povijesti nogometa, ostvaren 2016. godine.



"Prošle godine smo spriječili mogućnost da Neymar ode i zato smo u ugovoru bili podigli iznos odštetne klauzule (222 miliona eura). Sada radimo na pronalaženju zamjene za njega. Odluka kakva god da je bila, bila je dobra za Barcu. Da je ostao imali bi smo velikog igrača a u slučaju odlaska dobili veliki novac. Uz klauzulu o odšteti imamo potpunu garanciju da možemo dovesti pojačanja", rekao je Bartomeu.



Pa ipak, rekao je kako je Barcelona uložila žalbu krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji UEFA-i na Neymarov transfer.



Predsjednik španjolskog doprvaka istaknuo je kako način na koji je Brazilac napustio klub, u kojem je bio od ljeta 2013., nije bio korektan. "Neymarov način nije bio najbolji, to nije način ponašanja kojeg treba braniti jedan naš igrač. Mogao je ranije reći da želi otići. Vjernost kakvu pokazuje Leo Messi ili pak Andres Iniesta... to bi trebao biti primjer", naglasio je Bartomeu dodavši da je Messi najbolji igrač na svijetu koji će ostati lider ekipe.



"Ove godine više nećemo govoriti o napadačkom trozubu, govorit ćemo o momčadi. Dovest ćemo igrače, prvi je bio Semedo, no očito je da će ih još doći", rekao je Bartomeu. Pohvalio je rad novog trenera Ernesta Valverdea, koji je od preuzimanja Barcelone ovo ljeto upisao tri pobjede na američkim pripremama.



"Ima znanje, iskustvo te se ističe dobrim vođenjem grupe", istaknuo je predsjednik. Barcelona u ponedjeljak navečer igra doma prijateljsku utakmicu protiv brazilskog Chapocoensea. Prvu utakmicu španjolskog Superkupa protiv prvaka Real Madrida igra 13. kolovoza na svom stadionu a 16. kolovoza na madridskom Santiago Bernabéu.

(FENA)