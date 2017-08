Barcelona je odigrala prijateljsku utakmicu protiv Chapecoensea na Nou Campu, a španski gigant pobijedio je sa ubjedljivih 5:0.

Podsjetimo, nakon što je skoro cijela delegacija Chapecoensea poginula prilikom putovanja na prvu utakmicu finala Copa Sudamericane, Barcelona ih je pozvala da odigraju prijateljsku utakmicu tokom ljetnih priprema za novu sezonu i to obećanje su ispunili večeras.



Katalonski klub je večeras poveo u šestoj minuti. Rakitić je sve sjajno uradio i uposlio Deuloeua, kojem nije bilo teško postići pogodak za 1:0. Busquets je u 11. minuti postigao fantastičan gol za 2:0.



Deulofeu je uposlio Messija u 28. minuti za 3:0, a to je bio rezultat prvog poluvremena. U drugom dijelu Katalonci su došli do još dva gola, a prvo je pogodio Luis Suarez u 55. minuti, a zatim Denis Suarez u 74. za konačnih 5:0.





