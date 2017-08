Jose Mourinho, menadžer Manhester Uniteda večeras će u Skoplju imati priliku u Superkupu Evrope igrati protiv jednog od svojih bivših klubova. Uoči utakmice kazao je da je “kraljevskom“ klubu dao više nego ijednom drugom u kojem je radio, javlja Anadolu Agency (AA).

Jose Mourinho / 24sata.info

Mourinho je bio trener Reala u periodu od 2010. do 2013. godine i uspio osvojiti po jedan pehar namijenjen šampionu Španije, pobjedniku Kupa kralja i Superkupa. Iako je nakon dvije godine potpisao novi četverogodišnji ugovor, nakon poraza u finalu Kupa kralja od Atletico Madrida 17. maja 2013. godine sezone je nazvao najgorom u svojoj karijeri, a tri dana kasnije je objavio odluku da napušta klub.



“Otišao sam iz Reala spokojan i sa osjećajem da nisam mogao ništa više da dam. Zaista mogu reći da sam u Real Madridu dao više nego u ijednom drugom klubu. Ostavio sam mir u svlačionici, bez da sam iznosio “prljavi veš“ u javnost“, kazao je Mourinho.



Novinare je interesovalo koja je osnovna razlika između Reala koji je vodio on i ovog današnjeg, kojeg s velikim uspjehom kao trener predvodi Zinedine Zidane.



“Osnovna razlika je ta što kada sam došao u Real oni nisu bili vrhunska klasa. Bio je to tim koji, uprkos svojoj istoriji, nije mogao dalje od četvrtfinala Lige šampiona, jer njihovi najbolji igrači nikada nisu igrali ni polufinale tog takmičenja. Kada sam napustio ekipu, koja je igrala tri uzastopna polufinala Lige šampiona, bili su šampioni Španije i pobjeđivali su na strani jednako kao i kući. To je mala, ali i velika razlika. Otišao sam i drugima je bilo teško da kažu nešto lijepo o meni“, zaključio je Mourinho.



Portugalski trener je tokom karijere vodio Benficu, Unaio de Leiriju, Porto, u dva navrata Chelsea, Inter, Real Madrid i sada Manchester United.



Manchester United, osvajač Lige Evrope i Real Madrid, pobjednik Lige šampiona večeras će na stadionu Filip II u Skoplju sa početkom u 20.45 sati igrati za pehar namijenjen pobjedniku Superkupa Evrope.



(AA)