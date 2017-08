Theo Walcott opisao je bh. reprezentativca Seada Kolašinca kao tenk i "zvijer", te kao igrača koji može postati jedan od najboljih u Premier ligi, javlja Anadolu Agency (AA).

Sead Kolašinac / 24sata.info

Kolašinac je na Emirates stigao iz Schalkea kao slobodan igrač, a imao je debi iz snova u Arsenalovom dresu. U susretu Community Shielda (Superkup Engleske) protiv Chelseaja u nedjelju. Bh. defanzivac nije počeo utakmicu, ali je nakon povrede kapitena Pera Mertesackera ušao u igru u 32. minuti. Odigrao je sjajnu utakmicu u odbrani, a uz to stigao postići izjednačujući gol u 82. minuti, te odvesti susret do penala. Arsenal je bio uspješniji, stigao do prvog ovosezonskog trofeja, a Kolašinac postao junak navijača "topnika".



"Kolašinac apsolutno izgleda kao tenk. Pored njega je jako teško proći i vjerujem da će njegovi fizički atributi biti ključni u ovoj sezoni. Iskreno, on je apsolutno zvijer. Nevjerovatan je.



Svaki dan ga viđam u teretani i može se reći da vodi računa o sebi, jede pravu hranu i potpuni je profesionalac. Njegovu snagu možete vidjeti kada dobije loptu i krene u trk. Lijepo ga je gledati i izvrsno je pojačanje našem timu", kaže Wallcot za svog novog saigrača i dodaje:



"Vjerujte mi nije ga lako zaobići, jer je i širok. Dobro se uklapa u Premier ligu, apsolutno je savršen. Uvjeren sam da će nam donijeti nešto drugačije. Vidio sam njegove bljeskove tokom priprema, a postajaće sve uigraniji, brži i jači. Ovo je najbolja liga na svijetu, a mislim da bi on mogao postati jedan od njenih najboljih igrača."



Arsenal će novu sezonu u Premier ligi početi u petak utakmicom protiv Leicester Cityja na stadion Emirates s početkom u 20.45 sati.



(AA)