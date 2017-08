Ekipa Real Madrida osvojila je Superkup Evrope, nakon što je večeras u Skoplju rezultatom 2:1 pobijedila Manchester United, javlja Anadolu Agency (AA)

Foto: AA

Nacionalni makedonski stadion "Filip II" večeras je bio poprište duela divova iz Madrida i Manchestera koji su kao osvajači UEFA-ine Lige prvaka (Real Madrid) i Evropa lige (Manchester United) igrali prvi zvanični susret sezone i borili se za trofej Superkupa Evrope.



Iako mnogi smatraju da se ne radi o tako važnom trofeju, evidentno je da su obje ekipe željele sezonu otvoriti pobjedom i zaraditi četiri miliona eura koliko dolazi uz trofej.



Utakmicu je bolje otvorio madridski tim koji je jedini u historiji koji je dvije godine zaredom bio osvajač Lige prvaka. Brazilski as Casemiro postigao je gol u 24. minuti, pa je ekipa Zinedina Zidanea na odmor otišla s rezultatskom prednošću.



Drugo poluvrijeme se očekivalo da izabranici Josea Mourinhoa krenu svim snagama na gol Reala, ali dogodilo se suprotno, madridski tim je dominirao na terenu i povećao prednost golom Iscoa u 52. minuti meča, kada je odbrana "crvenih đavola" bila nijemi promatrač akcije realovih napadača.



Samo dvije minute kasnije, Manchesterove najskuplje zvijezde, prvo Paul Pogba, pa i Romelu Lukaku ne uspijevaju postići gol iz akcije u kojoj su ostali sami ispred golmana Keylora Navasa.



Uslijedila je prečka koju je pogodio Gareth Bale, a onda je Lukaku ipak pokazao da je rasni strijelac kada je odbijenu loptu, nakon šuta Nemanje Matića, u 62. minuti meča pospremio u mrežu Reala za 2:1.



Ulaskom i Marouana Fellainija, Manchester je zaigrao bolje. Šanse su se nizale na obje strane terena, ali rezultat se do kraja meča nije mijenjao i Real je slavio pobjedu.



Bio je to najveći sportski događaj koji Skoplje pamti, a publika je na djelu imala priliku gledati igrače koji zajedno vrijede 1,2 milijarde eura. Među njima su i četiri od šest najskupljih igrača svih vremena. S jedne strane su to bili Paul Pogba i Romelu Lukaku, a s druge Gareth Bale i Cristiano Ronaldo.



Na ispunjenim tribinama skopskog stadiona bila su brojna poznata imena evropskog i svjetskog fudbala, a bio je tu i čelnik UEFA-e Aleksander Čeferin i čelnici fudbalskih saveza svih članica te organizacije.

(AA)