Juventus je pokazao koliko im vrijedi Paulo Dybala pa će tako Argentinac u novoj sezoni na dresu nositi broj 10. Od kada je stigao u redove stare dame iz Palerma 2015. godine uvijek je nosio broj 21, no to se sada mijenja te će biti zanimljivo kako će s novim brojem igrati Dybala u novoj sezoni jer je on do sada pripadao velikanima Juventusa.

Foto: Facebook