Jurgen Klopp tvrdi da Liverpool nije pod pritiskom prodaje Philippea Coutinha u Barcelonu te naglašava da je brazilski veznjak neprocjenjiv za Redse.

Jürgen Klopp / 24sata.info

Sky Sports je ranije javio da je Liverpool odbio drugu ponudu Barcelone u iznosu od 90.4 miliona funti (100 miliona eura uz bonuse) te dodao da je Coutinho željan odlaska u Barcelonu, ali samo u slučaju da Liverpool pristane na to. Brazilac želi korektan odnos s Redsima.



Coutinho je u januaru ove godine potpisao ugovor s Liverpoolom na čak pet i po godina, a taj ugovor nema otkupnu klauzulu.



Prema riječima eksperta za španski fudbal koji radi za Sky Sports Guillema Balaguea Barcelona je za Coutinha spremna dati 110 miliona eura te ne namjerava stati u nastojanjima da dovede Brazilca nako što je Barcu za rekordna 222 miliona eura napustio Neymar koji je prešao u Paris Saint-Germain.



Ipak, u intervjuu za njemački Sky Klopp je kazao da Coutinho neće ići, jer Liverpool želi zadržati svoje igrače i nema finansijske potrebe da prodaje Brazilca.



"Liverpool nije klub koji mora prodavati igrače. To je zapisano u kamenu. Tako da je nevažno koliko će oni platiti na kraju. S finansijske strane, nema limita zbog kojeg bismo ga pustili. Ne postoji cijena zbog koje smo spremni da ga pustimo. Naš cilj je da imamo najbolji mogući tim. Tako da želimo zadržati naše igrače i dovesti nove. To je naš plan", kazao je Klopp.







(Klix.ba)