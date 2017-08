U prvoj utakmici nove sezone turske Super lige Basaksehir je na svom terenu minimalnim rezultatom 1:0 pobijedio Bursaspor.

Edin Višća / 24sata.info

Basaksehir je do pogotka stigao u 21. minuti kada je na povratnu loptu Edina Višće snažnim udarcem mrežu gostiju pogodio Elia.



Do kraja meča rezultat se nije mijenjao te je Basaksehir odlično krenuo u novu sezonu nakon što je prošlu okončao na sjajnom drugom mjestu Super lige pri čemu je stigao do finala Kupa Turske u kojem je poražen od Konyaspora.



Reprezentativac Bosne i Hercegovine i jedan od najboljih igrača Basaksehira Edin Višća je na terenu proveo 72. minute, a zamijenio ga je Torun.



Basaksehir će naredne na svom terenu ugostiti Sevillu u prvoj utakmici play offa za Ligu prvaka.



(Klix.ba)