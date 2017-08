Nogometaš Lazija Senad Lulić izjavio je da je veoma sretan i ponosan što će nositi kapitensku traku u susretu italijanskog Superkupa protiv Juventusa.

Senad Lulić / 24sata.info

Utakmica će biti odigrana u nedjelju na stadionu Olimpico u Rimu.



- Veoma sam sretan i ponosan što ću nositi kapitensku traku i nadam se da ćemo osvojiti ovaj trofej - izjavio je Lulić na pres-konferenciji.



Bosanskohercegovački reprezentativac dobio je ulogu kapitena nakon odlaska Lucasa Biglije u Milan, prenosi Football Italia.



- Uvijek moramo pružati maksimum, bez obzira na to ko je kapiten, jer smo plaćeni za to. Dobro smo se spremili za ovo finale i sutra ćemo pokušati ostvariti prvi cilj u sezoni, a to je osvajanje ovog trofeja. Ne smijemo se plašiti. Juventus je favorit i najbolji tim u Italiji, ali mi ćemo dati sve od sebe. Mi također imamo snažne igrače i nadam se da ćemo sutra pobijediti Juventus - kazao je Lulić.



(FENA)