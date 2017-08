Brazilac je u šali bivšeg suigrača primio za glavu, nakon čega su se obojica nasmijala, no sudac je Brazilcu pokazao crveni karton.

Foto: 24sata.info

Kaka je porazu njegovo Orlando Cityja kod New York Red Bullsa 3:1 dobio vjerojatno najbizarniji crveni karton u karijeri.



Naime, u samoj završnici zakuhalo se između Orlandovog Higuiti i New Yorkovog Davisa, nakon sudac odlučio koristiti videotehnologiju da vidi što se dogodilo.



A nakon pregledavanja snimke, šok. Higuita i Davis su dobili žute kartone, a sudac Jorge Gonzalez crveni je pokazao Kaki.



Brazilac je u šali bivšeg suigrača Aureliena Collina primio za glavu, nakon čega su se i obojica dobro nasmijala, no sudac je čuđenje svih isključio Brazilca.



Kaki će crveni karton vjerojatno biti naknadno poništen, no sigurno će se nakon ovog ponovno postaviti pitanje koliko je videotehnologija dobra za nogomet.







(24sata.info)