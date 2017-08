Nakon jučerašnjeg otvorenja sezone za Liverpool, trener Jurgen Klopp se našao na udaru kritika mnogih navijača, ali i sportskih komentatora.

Jürgen Klopp / 24sata.info

"Jürgen Klopp je precijenen i ne zaslužuje da ima epitet sjajnog trenera", tvrdi kontroverzni engleski veznjak Joey Barton.



"Moramo biti skeptični prema njemu jer nije trofejan kao Mourinho ili Guardiola. Ima karizmu, ali mi uz liniju više djeluje kao ogromna njemačka navijačica, nego kao trener"; dodaje Barton pa nastavlja:



"Da biste bili vrhunski menadžer, morate imati više toga. On ima loše rezultate u finalu, i zato ne mogu reći da je top trener jer to nije dokazao."



"Pa on ima jedan naslov u Njemačkoj, a u Dortmundu je sve završilo tako da je izgubio igrače, svlačionicu, borili su se za opstanak."



Veznjak ističe da će se redsi naći u problemima ako ode Coutinha.



"Svaka čast Salahu i Maneu, no oni su igrači koji koriste svoju brzinu. Opet će im doći momčadi koje se znaju braniti, a tu njihova brzina ne dolazi do izražaja, već treba mađioničar Coutinho, koji je to probiti, a za razliku od uprave Liverpoola, ja sam prilično siguran da on odlazi iz kluba", zaključio je Barton.







(24sata.info)