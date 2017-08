Cristiano Ronaldo bi mogao biti kažnjen čak i sa 12 utakmica suspenzije zbog crvenog kartona u sinoćnjem El Clasicu.

Foto: AFP

Podsjetimo, Real je savladao Barcelonu na Nou Campu rezultatom 3:1, no najbolji igrač svijeta je isključen u 82. minuti.



Najprije je prilikom postizanja pogotka za 2:1 skinuo dres imitiravši Messija, a samo dvije minute kasnije je pokušao iznuditi jedanaesterac, no sudija Ricardo De Burgos Bengoetxea je ocijenio da kontakta nije bilo, te je Ronaldu zbog simuliranja pokazao drugi žuti karton i put u svlačionicu.



Portugalcu se to nije svidjelo, te je odgurnuo sudiju, a Bengoetxea je u zapisnik meča nakon završetka dvoboja zapisao da ga je Ronaldo "nakon pokazivanja crvenog kartona lagano gurnuo u znak neslaganja".



Prema članku 96 pravilnika Nogometnog saveza Španije, minimalna kazna koju Ronaldo zbog toga može dobiti su četiri, a maksimalna 12 utakmica suspenzije.



S obzirom da se radi o najvećoj zvijezdi Reala, uopće ne sumnjamo da će Ronaldo proći sa minimalnom kaznom.



(Klix)