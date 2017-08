Senad Lulić, fudbalski reprezentativac BiH, kao kapiten Lacija podigao je pehar u Superkupu Italije pošto su "nebeskoplavi" s 3:2 savladali Juventus, za koji je cijelu utakmicu odigrao Miralem Pjanić.

Senad Lulić / 24sata.info

I prije samog meča bilo je jasno da će jedan od "zmajeva" sezonu početi peharom, a to je pošlo za rukom Luliću koji nosi kapitensku traku trofejnog kluba iz Rima. Lacio je za protivnika imao osvajača duple krune prošle sezone i ekipu od koje su poraženi u finalu Kupa prije nešto manje od tri mjeseca.



"Nikada ne odustajemo, igramo tako da svakoga možemo pobijediti. Imali smo veliku volju u ovom meču i zato smo pobijedili. I prije meča sam rekao da idemo na pobjedu i znali smo da moramo da pružimo i više od maksimuma kako bismo do nje došli. Samo kao tim možete da pobijedite Juventus.Imali smo tim s pravim ljudima, imali smo brzu i kvalitetnu igru u veznom redu i sve je funkcionisalo savršeno", rekao je Lulić, koji je na terenu proveo 75 minuta.



Utakmica na "Olimpiku" je išla sjajno za Lacio koji je do 85. minuta imao 2:0, a oba gola djelo su Ćira Imobilea. U samom finišu "stara dama" dolazi do 2:2 i to golovima Paula Dibale u 85. i 91. minutu. Trofej Rimljanima donio je Alesandro Murgia duboko u nadoknadi vremena.



"Imali smo problema u posljednjih deset minuta kada smo primili dva gola. Ipak, zahvaljujući Lukakuu i Murgiji na kraju je sve ispalo onako kako treba - najbolje", kazao je Lulić, koji je pehar podigao sa kapitenskom trakom oko ruke:



"Biti kapiten ovakve ekipe je lijep osjećaj, pogotovo kada podižete pehar pred svojim navijačima. Nadam se da ove sezone možemo osvojiti još neki trofej".



Lulić je već šest godina član Lacija i ovo mu je drugi trofej nakon onog u Kupu osvojenog u sezoni 2012/13. Do prvog trofeja u trenerskoj karijeri došao je Simeone Inzagi, koji je 8. jula 2016. godine sjeo na klupu Lacija i to mu je prvi samostalni posao među seniorima pošto je dugo trenirao mladi tim "nebeskoplavih".



"Moram čestitati treneru koji je napravio sjajan posao s nama. O budućnosti drugih u klubu ne mogu govoriti. Jedino što mogu reći jeste da se ja ovdje osjećam sjajno, kako na sportskom, tako i na privatnom planu", zaključio je Lulić koji na taj način nije mnogo želio da komentariše budućnost Keite Balde Dioa u Laciju.





(NN)