Chelsea je kaznio napadača Diega Costu s dvije sedmične plate zbog toga što skoro mjesec dana ne trenira s ekipom.

Diego Costa / 24sata.info

Costa je zbog nedolaska na treninge kažnjen s dvije sedmične plate, odnosno s oko 300.000 funti, ili 330.355 eura.



Iako su 28-godišnjeg španskog napadača 17. jula očekivali na treningu, on se nije pojavio.



Trenutno se nalazi u Brazilu, gdje navodno planira ostati do narednog ljeta, jer se u Chelsea ne želi vratiti iako s klubom ima ugovor do 30. juna 2019. godine.



Costa je ranije u intervjuu za "Daily Mail" oštro govorio protiv londonskog kluba, a posebno protiv trenera Antonija Contea koji ga je nakon kraja prošle sezone i osvajanja titule Premier lige odstranio iz ekipe.



Uprava Chelseaja očekuje da se Costa vrati i trenira s ekipom.





(AA)