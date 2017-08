Fudbaler Manchester Uniteda Nemanja Matić rekao je da su ga novi saigrači dobro prihvatili i da je zadovoljan što je ekipa dobro počela sezonu u Premiershipu.

Nemanja Matić

Matić je ovog ljeta iz Chelseaja prešao u Manchester United za 40 miliona funti i dobro je jučer igrao protiv West Hama (4:0) u prvom kolu Premiershipa.



"Zahvalan sam momcima koji su me prihvatili od prvog dana, osjećam njihovu podršku. Zahvaljujući njima se dobro osjećam, mislim da ću dugo biti ovdje. Pomogli su mi i srećan sam što sam mogao da im uzvratim i da učestvujem u pobjedi", rekao je Matić za klupsku televiziju.



Govoreći o utakmici sa West Hamom, srpski reprezentativac rekao je da je osjećao pritisak nastupa za velik klub kakav je Manchester United.



"Igrali smo dobro i mislim da su i naši navijači uživali. Dobro je početi prvenstvo sa sva tri boda, sezona je duga, ali moramo da sakupljamo bodove. Sjajno je igrati na Old Traffordu, kada nosiš dres Uniteda osjećaš neku vrstu pritiska pošto je to veliki klub, ali zbog toga smo ovdje. Znamo da je velika odgovornost igrati za Manchester United, srećan sam što smo dobro počeli i nadam se da ćemo tako nastaviti. Siguran sam da ova ekipa može da uradi mnogo dobrih stvari", naveo je on.



United će narednu utakmicu igrati u subotu, na gostovanju protiv Swansea, u drugom kolu Premiershipa.





