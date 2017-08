Iako se očekivalo da selektor Mehmed Baždarević na spisku od novih imena uvrsti samo stopera Celtica, Jozu Šimunovića, ipak se odlučio uručiti poziv još dvojici novih fudbalera, Deniju Miloševiću iz Konyaspora i Nemanji Bilbiji iz Zrinjskog.

Mehmed Baždarević / 24sata.info

Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a naš nacionalni tim igrat će protiv Kipra i Gibraltara u gostima. Baždarević je na današnjoj pres konferenciji u Zenici objavio spisak za ova dva susreta.



Na spisku selektora Baždarevića našla su se tri nova imena. Poziv je dobio stoper Celtica Jozo Šimunović, veznjak Konyaspora Deni Milošević, te jedan igrač iz domaćeg prvenstva – fudbaler Zrinjskog, Nemanja Bilbija.



Šimunović je ranije nastupao za mlađe selekcije reprezentacije Hrvatske, dok je Milošević igrao za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a prethodno je prošao omladinske selekcije Belgije. Bilbija je do sada igrao za juniorsku i mladu reprezentaciju naše države.



Povratnik u reprezentaciju BiH je Anel Hadžić, veznjak Videotona. Hadžić je posljednji nastup za nacionalni tim Bosne i Hercegovine upisao u martu 2016. godine na Kirin kupu protiv Danske, a do sada je 13 puta nosio dres naše reprezentacije. On danas slavi 28. rođendan i bolji poklon od povratka u nacionalni tim nije mogao dobiti.



SPISAK:



Asmir Begović (Bournemouth), Ibrahim Šehić (Qarabag), Kenan Pirić (Zrinjski), Goran Karačić, Ermin Bičakčić (Hoffenheim), Ognjen Vranješ (AEK), Edin Cocalić (Mechelen), Toni Šunjić (Dinamo Moskva), Ervin Zukanović (Genoa), Dario Đumić (Utrecht), Jozo Šimunović (Celtic), Sead Kolašinac (Arsenal), Anel Hadžić (Videoton), Danijel Miličević (Gent), Miralem Pjanić, Dino Beširević, Gojko CImirot, Edin Višća, Mato Jajalo, Rade Krunić, Deni Milošević, Amer Gojak, Riad Bajić (Udinese), Kenan Kodro (Mainz), Armin Hodžić (Dinamo Zagreb), Vedad Ibišević (Hertha), Edin Džeko (Roma).



Prvu utakmicu igramo protiv Kipra u Nikoziji 31. augusta, a 3. septrembra gostujemo Gibraltaru.





(SCsport)