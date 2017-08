Real Madrid je osvojio španski Superkup nakon što je s ukupnih 5:1 u dvomeču bio bolji od Barcelone. U uzvratu na stadionu Santiago Bernabeu bilo je 2:0 za Galacticose.

Foto: 24sata.info

Real Madrid sada ima 95 pobjeda (odigrano je 235 mečeva El Clasica ukupno, Barca ima 91 pobjedu) u duelima protiv Barce, a ovo je njegov 10. trofej španskog Superkupa i peto uzastopno osvojeno finale pod vodstvom Zinedinea Zidanea. Dominacija.



Real je u meč ušao sa značajnom prednošću pošto je u prvom meču na stadionu Nou Camp slavio rezultatom 3:1.



Zinedine Zidane u ovom meču nije mogao računati na suspendovanog Ronalda, a odmarao je Casemira, Balea i Isca koji su počeli na klupi.



Trener Barcelone Ernesto Valverde bio je lišen usluga povrijeđenog Inieste, a svoj tim je poslao u formaciji 3-5-2. Formaciji koja je u ovom meču pokazala više mana nego vrlina.



Nakon samo četiri minute igre fenomenalnim pogotkom Asensio donosi vodstvo Realu i pokazuje Barceloni da se neće dobro provesti u Madridu.



Kako je vrijeme odmicalo, problemi za Barcelonu uglavnom su samo rasli i Katalonci su mogli doživjeti pravu katastrofu.



Istina, Barca je uspjela stvoriti nekoliko opasnih napada u prvih 20 minuta, ali je Real bolje stajao na terenu, a do drugog gola je mogao stići u 34. minuti kada Lucas pogađa stativu.



Porozna odbrana Barce novi je gol primila u 39. minuti kada je jako loše reagovala. Benzema je u petercu lagano došao do lopte, lijepo se namjestio i zakucao je u mrežu nemoćnog Ter Stegena. Bilo je jasno da Barca treba čudo.



A do čuda nije mogla iako je Real u drugom poluvremenu igrao poprilično nepovezano na momente i pravio je mnogo grešaka koje Barca nije uspjela kazniti. Najbliži su bili Messi i Suarez koji su pogađali okvir gola u 53. i 72. minuti.



Na kraju, Galacticosi su stigli do svog drugog trofeja u sezoni nakon što su početkom avgusta osvojili evropski Superkup savladavši Manchester United.



U eri Zidanea Real je osvojio ukupno sedam trofeja što je zaista fascinantno s obzirom da je Zidane na klupu stigao u januaru 2016. godine.







(Klix.ba)