Sjajni napadač Diego Costa oglasio se saopštenjem u kojem je obavijestio javnost da se ne želi vratiti u londonski Chelsea i da se mora vratiti u Atletico Madrid.

Brazilski fudbaler koji nastupa za reprezentaciju Španije iza sebe ima sjajnu sezonu u Chelseaju s kojim je osvojio naslov šampiona Engleske. Međutim, po završetku sezone, početkom juna, Antonio Conte, menadžer Chelseaja obavijestio je Costu da više nije u njegovim planovima.



Zbog toga je odlični napadač odlučio ostati u Brazilu i zaprijetio klubu da će ostati tamo sve dok ne postane slobodan igrač. Takav scenario nije prihvatljiv za Chelsea, koji želi da se igrač vrati treninzima i stavi na raspolaganje stručnom štabu.



“Moja buduća destinacija je već određena. Moram se vratiti u Atletico Madrid. Ispostavilo se da sam u ćorsokaku, jer Chelsea ne želi da me pusti, ali vjerujem da će ova situacija biti riješena sada kada se vratim u Španiju“, poručio je Costa.



Ricardo Costa, advokat 28-godišnjeg fudbalera, prošle nedjelje je rekao da njegov klijent namjerava da podnese zahtjev za transfer i da razmišlja o pokretanju pravnog postupka protiv Chelseaja, kako bi londonski klub prisilio da ga puste u Atletico Madrid.



Costa je upravo iz Atletica 2014. godine prešao u Chelsea. U dresu “plavaca“ od tada je odigrao 120 zvaničnih utakmica i postigao 59 golova, te osvojio dva naslova šampiona Engleske i jedan Liga kup. Costu ugovor za Chelsea veže do ljeta 2019. godine, a Atletico zbog FIFA-ine zabrane ne može dovoditi igrače do 1. januara naredne godine.



