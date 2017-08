Unatoč problemima zbog kažnjenih i povrijeđenih igrača, nogometaši Slobode uspostavili su ritam uspješnih rezultata. Nakon remija u Krupi, došla je pobjeda u Vitezu, tako da će nedjeljni duel sa Zrinjskim pokazati što Tuzlaci zaista mogu.

Vlado Jagodić

Trener Vlado Jagodić ni ovoga puta nema sve igrače na raspolaganju. Sulejman Krpić će u nedjelju 'odraditi' treću utakmicu neigranja, Anel Husić je još na ljekarskoj poštedi.



- Od Viteza do danas još s ekipom nije trenirao Zvjezdan Đorđilović, zbog bolova u leđima. Sigurno će biti promjena u ekipi. Ne samo zbog ovih problema, nego zato što nisam zadovoljan igrom na dvije - tri pozicije u ekipi - izjavio je za Fenu trener Jagodić.



Aleksandar Lazevski je dobio dozvolu da ode kući, zbog smrti djeda, ali se mora vratiti u Tuzlu do subote. Ovaj igrač prije dva mjeseca ostao je i bez drugog djeda, tako da je za njega ovaj period bio veoma stresan.



Što se utakmice sa Zrinjskim tiče, Jagodić očekuje povoljan rezultat.



- Dolazi nam dvostruki prvak BiH i time je sve rečeno. Loš dan imali su jedino u Bijeljini i sigurno je da će biti teško. Međutim, nakon četiri boda koja smo donijeli s dva gostovanja, bilo bi neozbiljno da ih ne ovjerimo pobjedom na domaćem terenu – kaže trener Slobode.



Podsjeća da je njegova ekipa zadnje dvije utakmice sa „plemićima“ na Tušnju odigrala neriješeno. Prethodne tri završene su pobjedom „crveno-crnih“, tako da igrači Blaža Sliškovića prilično dugo „poste“ kada su gostovanja u Tuzli u pitanju. Zrinjski je posljednjih put na Tušnju pobijedio 2. aprila 2011. godine (1:0).



- Ne može za moje igrače biti veći mamac od prvaka države. Motivacije ne nedostaje, a jedino želim da naši navijači napune Tušanj i pruže nam podršku kako bismo došli do vrijedna tri boda - zaključio je Jagodić.



Utakmica Sloboda - Zrinjski igra se u nedjelju od 20 sati.





(FENA)