Ponajbolji igrač Liverpoola Philippe Coutinho (25) i napadač Borussije Dortmund Ousmane Dembele (20) pred vratima su Barcelone.

Arhiv / 24sata.info

"Dembele i Coutinho su vrlo blizu dolaska. Nadam se kako će iduće sezone biti naši igrači," kazao je generalni menadžer katalonskog velikana Pep Segura za špansku televiziju.



To je prvi put da je neko od Barcinih čelnika javno potvrdio interes za Coutinha i Dembelea. Liverpool i Borussija do sada su odbijali sve ponude s Camp Nou.



Posljednja Barcina ponuda za 25-godišnjeg Brazilca je iznosila 100 miliOna eura, no Liverpool nije želio popustiti. Za sada ne popuštaju niti u Dortmundu.



"Ne znam o čemu Segura govori. Barcelona se nije niti milimetar približila transferu", kazao je izvršni direktor dortmundskog kluba Hans-Joachim Watzke.



Brazilac se trenutno oporavlja od ozljede leđa i nije nastupio u posljednje dvije utakmice, a navodno je od vodstva 'Redsa' zatražio transfer u Barcelonu putem e-maila.



Dembele je trenutno suspendiran jer se nije pojavio na trening nakon što je navodno, u Barceloni pregovarao oko transfera.



Barcelona je oslabljena odlaskom Neymara u PSG za 222 miliOna eura. To se najbolje vidjelo u dvije utakmice španskog Superkupa protiv Real Madrida koji je upisao dvije pobjede (3-1, 2-0). Zbog toga čelnici kluba pod svaku cijenu žele osnažiti redove do konca augusta do kada traje prijelazni rok.



(FENA)