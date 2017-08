U prvoj utakmici play offa za Evropsku ligu Everton je na svom Goodison Parku rezultatom 2:0 pobijedio Hajduk, dok su Partizan i Videoton remizirali (0:0) u Beogradu.

Foto: AFP

Hajduk je jeftino primio golove u Liverpoolu, jer su oba pogotka stigla nakon pogrešaka splitskog tima.



Prvi gol stigao je u 30. minuti nakon loše reakcije Vlašića, a strijelac je bio Keane. Dvije minute kasnije počeli su navijački neredi na tribinama, a navodno su navijači Torcide stolicama gađali navijače domaćeg tima.



Everton je vodstvo udvostručio u 45. minuti kada Savvas gubi loptu, a u nastavku akcije na asistenciju Rooneyja za 2:0 pogađa Gueye.



Ispostavilo se da je to konačan rezultat meča i sada je Everton u velikoj prednosti pred uzvrat na Poljudu narednog četvrtka.



Od 76. minute za Everton je igrao Muhamed Bešić koji je zamijenio Mirallasa, dok je u redovima Hajduka od početka do 66. minute igrao Zvonimir Kožulj. Njega je zamijenio Erceg.



Partizan je u Beogradu remizirao protiv mađarskog Videotona (0:0). Na stadionu je bilo tek stotinjak gostujućih navijača pošto je utakmica je UEFA suspendovala crno-bijele na dva meča bez navijača.



Za Videoton je do 32. minute igrao Anel Hadžić koji je igru napustio zbog povrede, a zamijenio ga je Geresi. U timu Videotona nije bilo Asmira Suljića koji je odradio suspenziju zbog žutih kartona.

(Klix)