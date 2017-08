U prvim utakmicama play-offa za Evropsku ligu večeras je postignuto nekoliko zaista zanimljivih rezultata.

Foto: 24sata.info

Milan je razbio Škendiju na San Siru rezultatom 6:0 i već obezbijedio prolazak u grupnu fazu Evropske lige. Pogotke za Rossonere su postigli Silva (13., 28.), Montolivo (25., 85.), Borini (67.) i Antonelli (69.).



Vardar je nastavio svoju bajku u Evropi. Na stadionu Filip II makedonski predstavnik je sa 2:0 savladao Fenerbahče i ima velike šanse da se plasira u grupnu fazu Evropske lige.



U veoma uzbudljivom meču Athletic Bilbao u gostima rezultatom 3:2 nakon velikog preokreta. Grci su vodili sa 2:0 pogocima Loda (29.) i Cabezaasa (55.), a onda je španski predstavnik preokrenuo rezultat u razmaku od samo šest minuta pogocima Aduriza (68. i 74.) i De Marcosa (71.).



Osijek je poveo protiv Austrije u 15. minuti preko Ejupija, a pet minuta kasnije Barišić je mogao iz penala udvostručiti prednost, ali nije realizovao najstrožiju kaznu. Gosti su to kaznili i preko Monscheina u 26. i Holzhausea u 60. minuti došao do pobjede rezultatom 2:1.



PAOK je savladao Ostersunds rezultatom 3:1. U redovima grčke ekipe svih 90 minuta igrao je Gojko Cimirot i bio je jedan od najboljih pojedinaca na susretu.



Maccabi Tel Aviv je slavio u gostima kod Altacha s minimalnih 1:0, dok je Ludogorec rezultatom 2:0 nadigrao Suduvu.



Domžale su remizirale sa Marseilleom rezultatom 1:1. Senijad Ibričić je igrao do 90. minute u redovima domaće ekipe. Istim rezultatom završen je susret između Legije i Šerifa.



Braga je slavila na Islandu kod Hafnarfjordura rezultatom 2:1, dok je Plzen nadigrao AEK iz Larnace rezultatom 3:1. Istim rezultatom Salzburg je slavio u gostima kod Viitorula.



Ajax je izgubio kod kuće od Rosenborga rezultatom 1:0, dok su jedini susret bez pogodaka odigrali Club Brugge i AEK.

(Klix)