Srbijanski reprezentativac Nemanja Matić (29) za britanske medije je kazao da je Manchester United u koji je stigao pred start ove sezone definitivno veći klub od Chelseaja u kojem je prethodno igrao.

Nemanja Matić

Sjajni vezni fudbaler proveo je tri i po godine tokom svog drugog boravka u Chelsea i osvojio dva naslova šampiona Engleske, da bi ovog ljeta prešao na Old Trafford. Imao je sjajan debi u dresu u “crvenih đavola“ u utakmici protiv West Hama u kojoj je United slavio sa 4:0, a on proglašen za igrača utakmice.



Matić je očigledno oduševljen onim što je zatekao u Unitedu, jer je u razgovoru za Sky otvoreno rizikovao da na sebe navuče gnjev navijača svog bivšeg kluba.



Na pitanje da li je Manchester United najveći klub za koji je igrao, kazao je:



“Definitivno, si znaju ko je Manchester United“, a zatim je dodao:



“Kada kažete Manchester United, to je drugačije. Također i Chelsea je veliki klub, Benfica je najveći klub u Portugalu, a Manchester je Manchester. Kada sam došao ovamo od prvog dana mogao sam da osjetim da vam ljudi u klubu svakodnevno pomažu ako vam nešto treba i da, navijači su jako važan dio ovog kluba. Nakon svakog treninga, oni nas čekaju ispred trening centra da se slikaju s nama, da im damo potpis, tako da mislim da je klub jedan od najvećih na svijetu. Možda postoje dva ili tri kluba slična Unitedu, ali Manchester je sigurno jedan od najvećih.“



Matić je svoj put do zvijezde Old Trafforda počeo u Kolubari iz Lazarevca, nastavio u slovačkim Košicama odakle je po prvi put 2009. godine stigao u Englesku, tačnije Chelsea.



Tokom godinu i po dana odigrao je svega tri utakmice za “plavce“ i jednu sezonu proveo na posudbi u holandskom Vitesseu. Stoga je odlučio da pređe u lisabonsku Benficu u kojoj se potpuno afirmisao, pa ga je Chelsea ponovo kupio u januaru 2014. godine. Tokom drugog boravka na Stamford Bridgeu odigrao je 151 zvaničnu utakmicu i postigao sedam golova. U dresu reprezentacije Srbije igrao je 32 puta i jednom se upisao u strijelce.





(24sata.info)