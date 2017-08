Napadač Chelseaja, Diego Costa, traži od "Plavaca" da mu ne povećavaju cijenu u pokušaju da realizuje transfer u Atletico Madrid.

Diego Costa / 24sata.info

Costa se trenutno nalazi u Brazilu, nakon što je odbio vratiti se u London i trenirati s ekipom.



Napadač je za "ESPN" kazao da mu uprava Chelseaja pokušava povećati cijenu kako bi ga prodali drugom klubu, a ne Atleticu.



"Ponudili su me u nekoliko klubova, ali sam im jasno stavio do znanja svoje planove. Rekao sam im da, ako nisam u trenerovim planovima, onda sam sebi želim odabrati novi klub. Neću im dozvoliti da na meni zarađuju novac", rekao je Costa.



Na kraju je istakao da nije on kriv što ne igra u Chelseaju.



"Kada sam dolazio u Chelsea platili su manje nego što im Atletico Madrid sada nudi za mene. Mislim da bi bilo korektno i fer da uzmu u obzir sve što sam uradio za njih. Nije moja krivica što više nisam u klubu", kazao je Costa.



Costa se u četvrtak oglasio saopštenjem u kojem je obavijestio javnost da se ne želi vratiti u londonski Chelsea i da se mora vratiti u Atletico Madrid.



Brazilski fudbaler koji nastupa za reprezentaciju Španije iza sebe ima sjajnu sezonu u Chelseaju s kojim je osvojio naslov šampiona Engleske. Međutim, po završetku sezone, početkom juna, Antonio Conte, menadžer Chelseaja, obavijestio je Costu da više nije u njegovim planovima.



Zbog toga je odlični napadač odlučio ostati u Brazilu i zaprijetio klubu da će ostati tamo sve dok ne postane slobodan igrač. Takav scenario nije prihvatljiv za Chelsea, koji želi da se igrač vrati treninzima i stavi na raspolaganje stručnom štabu.



Costa je upravo iz Atletica 2014. godine prešao u Chelsea. U dresu “plavaca“ od tada je odigrao 120 zvaničnih utakmica i postigao 59 golova, te osvojio dva naslova šampiona Engleske i jedan Liga kup. Costu ugovor za Chelsea veže do ljeta 2019. godine, a Atletico zbog FIFA-ine zabrane ne može dovoditi igrače do 1. januara naredne godine.





(FENA)