Proslavljeni bh. nogometaš Hasan Salihamidžić večeras će debitovati u ulozi sportskog direktora Bayerna na utakmici prvog kola Bundeslige, koju Bavarci igraju protiv Bayera iz Leverkusena.

Hasan Salihamidžić

"Stvari idu dobro na početku. Ako se pojave poteškoće, tu smo da intervenišemo. Ako se pojave problemi, kroz razgovore ćemo nastojati da ih riješimo. Gotovo svakodnevno komuniciram s Rummeniggeom, koji mi dosta pomaže. Imamo dobru strukture, ali uvijek treba ići u korak s vremenom", rekao je Salihamidžić za njemački Sky.



Legendarni Braco je istakao kako je zadovoljan načinom na koji se razvijaju stvari u Bayernu, a o potezu kojim je zabranio pušenje u svlačionici pisali su brojni njemački i svjetski mediji.



"Carlo je profesionalac i prihvatio je to bez problema. Pitao sam ga da li bi to bio problem za njega, a on je rekao da ne bi", pojasnio je Salihamidžić.



Braco smatra da će Bayern večeras ići na pobjedu, kao i na svakoj utakmici predstojeće sezone, a pričao je i o golmanu Manuelu Neueru.



"Neuer je veoma važan igrač za naš tim. Izgleda dobro i nadamo se da će se ubrzo priključiti treninzima. Sretan sam zbog toga", poručio je Salihamidžić.





