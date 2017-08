U okviru 2. kola engleskog Premiershipa Stoke je na svom terenu savladao londonski Arsenal rezultatom 1:0.

Foto: 24sata.info

Bh. reprezentativac u dresu Topnika Sead Kolašinac igrao je do 66. minute meča.



Prvo poluvrijeme okončano je bez golova, a oba tima imali su šanse koje nisu iskoristili. No, u nastavku domaći dolaze u vodstvo. Igrala se 47. minuta kada je Jese Rodriguez pogodio za 1:0 i veliko slavlje domaćih navijača.



Do kraja utakmice domaći su utakmicu provodili u defanzivnom grču, dok su gosti neuspješno pokušavali doći do poravnanja. Ostalo je 1:0.



Nakon dva kola oba kluba imaju po tri boda.

(Klix)