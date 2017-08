Na Nou Campu vlada opća panika. Neymar je otišao, Liverpool odbija ponude za Coutinha kao na traci, a prema pisanju franucuskog Canal +, Barceloni bi se moglo dogoditi nezamislivo - da ostane bez Messija.

Lionel Messi / 24sata.info

Francuzi pišu da će Manchester City do kraja prijelaznog roka aktivirati klauzulu u Messijevu ugovoru od 300 miliona eura i tako srušiti svjetski rekord, koji trenutačno drži Neymarov transfer u PSG. Messi je nedavno produžio ugovor s Barcelonom do 2021. godine i u njega je upisana i klauzula od 300 miliona eura.



Barcelona i Messi ugovor su potpisali početkom jula, dok još nije krenulo ludovanje sa stotinama miliona eura za transfere i niko nije računao da bi neko zaista mogao aktivirati tu klauzulu. No, vlasnik Cityja Khaldoon Al Mubarak rekao je navodno u petak da će učiniti sve kako bi doveo Messija do kraja ovog prijelaznog roka, što bi bila apsolutna senzacija.



Neki mediji pišu da Messi još nije potpisao spomenuti ugovor, iako je Barcelona na službenim klupskim stranicama 5. jula objavila da Agentinac ostaje u klubu.



Messi je u Barceloni stigao 2000. godine iz Newell'sa, a za prvu momčad je debitirao sa 17 godina. U Barceloni je osvojio osam naslova španskog prvaka, četiri Lige prvaka, pet kupova, sedam španjolskih superkupova, tri evropska superkupa i tri svjetska klupska prvenstva.



(SCsport)