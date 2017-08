Kompletirano je prvo kolo italijanske Serije A, a u sedam utakmica koje su odigrane u terminu u 20:45 izdvaja se pobjeda milanskih velikana koji traže povratak u vrh. Milan je slavio u Crotoneu rezultatom 3:0, a Inter je bio bolji rezultatom 3:0 od Fiorentine.

Foto: Agencije

Derbi večerašnjeg dijela programa i kompletnog prvog kola igrali su na Meazzi Inter i Fiorentina. Iako se očekivala mnogo veća drama od one koja je prikazana, Inter je bio bolji tim na terenu i već u prvom dijelu riješio pitanje pobjednika.



Mauro Icardi je prvi put pogodio sa bijele tačke u petoj minuti, a onda je iskoristio asistenciju Ivana Perišića u 15. minuti. Pomenuti hrvatski reprezentativac je postavio konačan rezultat u 79. minuti golom za 3:0.



Novi Milan je debitovao u Seriji A pod novom upravljačkom strukturom, i to vrlo uspješno. Već u trećoj minuti gosti su u Crotoneu dobili penal i imali igrača više. Siguran realizator bio je Franck Kessie za vodstvo Rossonera. Mladi Patrick Cutrone je povisio na 0:2 glavom u 18. minuti, a konačan rezultat postavio je Suso u 24. minuti. Evidentno je Milan u nastavku smirio igru i dodavanjima onemogućio domaću ekipu da dođe u gol-šansu.



Lazio je iznenadio na neugodan način svoje navijače remijem protiv novajlije Spala rezultatom 0:0, a bh. reprezentativac Senad Lulić je igrao do 86. minute.



Danijel Pavlović je odigrao cijeli meč u pobjedi svoje Sampdorije nad Beneventom rezultatom 2:1, a Ervin Zukanović i Riad Bajić nisu bili u svojim novim ekipama nakon što su u finišu prelaznog roka promijenili destinacije.



Evo i svih rezultata:



Bologna – Torino 1:1

Crotone – Milan 0:2

Inter – Fiorentina 3:0

Lazio – Spal 0:0

Sampdoria – Benevento 2:1

Sassuolo – Genoa 0:0

Udinese – Chievo 1:2



(SCsport)