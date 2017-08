Iskusni veznjak Barcelone Andres Iniesta je priznao da bi mogao napustiti katalonski klub.

Arhiv / 24sata.info

"To je scenarij koji nisam mogao ni zamisliti prije tri godine. Ugovor još uvijek nisam produžio, iskusio sam neke emocije koje nisam osjetio ranije. Mislim da je to normalno", izjavio je Iniesta.



Nagovijestio je da baš i nije cijenjen u klubu u kojem je proveo cijelu karijeru.



"Reći ću samo da sada razmišljam o svojoj budućnosti, svi volimo da nas ljudi poštuju i cijene. Uvijek sam poštovao svakoga ovdje, u to nema sumnje. Jasno mi je da u ovom klubu ne smijete izgubiti poštovanje prema ljudima koji su dali svoje živote za ovaj dres. Ono ne bi trebalo biti izgubljeno, ali se ponekad čini da je to tako", dodao je Iniesta.



(Klix.ba)