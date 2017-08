Ryan Giggs, čovjek sa najviše nastupa u dresu Manchester Uniteda, vjeruje da impresivan početak sezone kluba u kojem je proveo cijelu igračku karijeru znači da će sastav Josea Mourinha biti veoma teško zaustaviti u pohodu na naslov šampiona Engleske.

Ryan Giggs

Giggs je legenda kluba sa Old Trafforda čiji je dres nosio od 1990. do 2014. godine i odlaska u igračku penziju. U tom periodu za “crvene đavole“ je odigrao 963 zvanične utakmice po čemu je klupski rekorder, te osvojio čak 13 naslova šampiona Engleske. Dakle, veoma dobro zna kako se osvajaju pehari u Premier ligi.



“Kada ekipe Josea Mourinha krenu naprijed teško ih je zaustaviti. To je radio u prošlosti i to mu sjajno ide. Također, ima dosta iskustva u timu i svi će odigrati svoju ulogu tokom sezone. Michael Carrick i Ashley Young još nisu igrali, ali imaju to iskustvo da daju podršku i budu igrači od povjerenja. Chris Smallin i David de Gea, također, maju to iskustvo osvajanja Premier lige“, kaže Giggs u svojoj analizi za Sky i dodaje:



“Izgledaju snažno sa Nemanjom Matićem i Romeluom Lukakuom, ali ono što je dobro vidjeti je da kreativni igrači sve bolje rade svoj posao. Henrikh Mkhitaryan već ima četiri asistencije i to će mu pomoći da se vrati u formu koju je imao u Borussiji Dortmund. Tu je mnogo igrača koji mogu postizati golove, što je ključno u borbi za titulu. Juan Mata pogađa iz godine u godinu, tu učestvuje i Antonhy Martial, a kada se zabavi priključe Marcus Rashford i Mkhitaryan onda imate jako puno opcija. Ne morate se osloniti samo na Lukakua.“



Manchester United je u prva dva kola Premier lige ostvario dvije pobjede rezultatom 4:0. Prvo je na Old Traffordu stradao West Ham, a zatim u gostima Swansea. “Crveni đavoli“ su prvi na tabeli sa šest bodova, koliko imaju i Huddersfield Town i West Bromwich Albion.





(AA)