Večerašnjim susretima završene su kvalifikacije za Ligu prvaka, a u elitnom rangu evropskog nogometa igrat će i Liverpool, CSKA, Sporting, Qarabag i APOEL.

Foto: Twitter

Liverpool je na Anfieldu dočekao Hoffenheim i slavio je rezultatom 4:2, te se sa ukupnih 6:2 plasirao u grupnu fazu. Sve je bilo riješeno nakon samo 21 minute. Can je u 10. minuti pogodio za 1:0, Salah je u 18. povisio na 2:0, a Can postiže svoj drugi pogodak u 21. minuti za 3:0.



Hoffenheim je u 28. minuti smanjio na 3:1 kada je pogodio Uth, a Firmino je u 63. minuti povisio na 4:1. Konačnih 4:2 postavio je Wagner u 79. minuti. Ermin Bičakčić je susret odgledao sa klupe za rezervne igrače gostujuće ekipe.



CSKA je slavio u Švicarskoj kod Young Boysa rezultatom 1:0 u prvom meču, a u uzvratu je slavio u Moskvi rezultatom 2:0. Vodeći pogodak na meču postigao je Šenikov u 45. minuti susreta, a konačnih 2:0 postavio je Dzagojev u 64. minuti.



Sporting je, nakon utakmice bez pogodaka u Lisabonu, slavio u Bukureštu kod Steaue rezultatom 5:1 i plasirao se u grupnu fazu. Za goste iz Portugala pogađali su Doumbia (13.), Acuna (60.), Martins (64.), Dost (75.) i Battaglia (88.), dok je za Rumune pogodio Maranhao (20.).



Copenhagen je slavio kod kuće nad azerbejdžanskim Qarabagom rezultatom 2:1, no to mu nije bilo dovoljno da se plasira u grupnu fazu s obzirom da je ekipa za koju brani Ibrahim Šehić slavila kod kuće rezultatom 1:0 u prvom meču i na taj način zahvaljujući pogotku u gostima ostvarila historijski uspjeh.



Kiparski APOEL je u Pragu sačuvao prednost od 2:0 iz prvog susreta i nakon sussreta bez pogodaka u gostima kod Slavije prošao dalje.



Žrijeb grupa Lige prvaka bit će održan sutra u 18 sati u Monte Carlu.



(Klix.ba)