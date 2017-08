Arsene Wenger, menadžer Arsenala danas je objavio kako je jedan od njegovih najboljih fudbaler Čileanac Alexis Sanchez spreman za nedjeljni derbi Premier lige protiv Liverpoola na Anfield Roadu, prenosi Anadolu Agency (AA).

Sanchez je zbog povrede propustio prve dvije ovosezonske utakmice “topnika“, mada su neki mediji u cijelu tu priču umiješali i njegov status u klubu. Naime, čileanskom reprezentativcu je ponuđen novi ugovor, koji je on odbio potpisati. Međutim, Wenger kaže da to uopšte nije uticalo na Sanchezov odnos prema klupskim obavezama i njegovo raspoloženje.



“Sve u svemu Sanchez izgleda kao da je u veoma dobrom stanju. Uvijek je bio fokusiran na svoj posao. Mislim da nije previše uznemiren svom tom bukom koja se podigla. Veoma je fokusiran i jako sretan. Ne znači da nema šanse da produži ugovor, mada u tome za sada nismo uspjeli. Samo želimo da budemo kao tim fokusirani na ono što nas čeka, a ne da gledamo na individualne ugovore. Sanchez veoma naporno radi, daje puno od sebe i izgleda potpuno spremno. Moram odlučiti šta da radim, ali on je spreman, što je najvažnije“, kazao je Wenger.



U prva dva kola Arsenal je imao polovičan učinak. Prvo je pred svojima navijačima savladao Leicester City sa 4:3, a zatim je poražen u gostima kod Stokea sa 0:1.



Derbi trećeg kola Premier lige između Liverpoola i Arsenala igraće se u nedjelju sa početkom u 17 sati.

