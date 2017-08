Engleski selektor Gareth Southgate objavio je spisak reprezentativaca za mečeve protiv Malte i Slovačke, na kojem nema Waynea Rooneya, koji se jučer zvanično povukao iz nacionalnog tima.

Gareth Southgate

Southgate je pozvao tri nova imena, a premijerne pozive za nacionalni tim dobili su veznjak Watforda Nathaniel Chalobah, Leicesterov štoper Harry Maguire te golman Evertona Jordan Pickford.



"Vrijeme je da počnemo da obraćamo pažnju na budućnost i to se vidi iz ovog spiska. Maguire me je impresionirao, on je defanzivac koji se osjeća vrlo komforno sa loptom u nogama. I Chalobah je i te kako zaslužio poziv", rekao je Southgate.



Sastav Engleske za Maltu i Slovačku: Joe Hart, Jack Butland, Jordan Pickford, Tom Heaton; Ryan Bertrand, Aaron Cresswell, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, John Stones, Michael Keane, Chris Smalling, Kieran Trippier, Kyle Walker; Eric Dier, Nathaniel Chalobah, Jake Livermore, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Alex Oxlade-Chamberlain; Marcus Rashford, Danny Welbeck, Jesse Lingard, Dele Alli, Harry Kane, Jamie Vardy, Jermain Defoe, Daniel Sturridge.







(24sata.info)