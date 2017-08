Evropska fudbalska federacija (UEFA) proglasila je portugalskog fudbalera Cristiana Ronalda najboljim fudbalerom Evrope u minuloj sezoni.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

U UEFA-inom izboru za najboljeg fudbalera godine bili su Gianluigi Buffon (Italija, Juventus), Lionel Messi (Argentina, Barcelona) i Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid), a Portugalac je očekivano odnio laskavo prizanje kao glavni kreator prošlosezonskog osvajanja titule prvaka Evrope madridskog Reala.



Ronaldo je po treći put osvojio trofej namijenjen najboljem igraču u Evrope (UEFA Best Player in Europe), nakon što je laureatom proglašen i 2014. i 2016. godine.



Za najboljeg golmana proglašen je Gianluigi Buffon, najbolji odbrambeni igrač je Sergio Ramos, a najbolji veznjak Luka Modrić. Ronaldo je očekivano ponio i titulu najboljeg napadača.



Najbolje igrače biralo je 80 trenera klubova koji su učestvovali u Ligi šampiona i Ligi Evrope prošle sezone, te 55 novinara iz zemalja članica UEFA-e.



Dobitnici nagrade UEFA Best Player in Europe:



2017 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)



2016 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)



2015 – Lionel Messi (Barcelona/Argentina)



2014 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)



2013 – Franck Ribery (Bayern/Francuska)



2012 – Andres Iniesta (Barcelona/Španija)



2011 – Lionel Messi (Barcelona/Argentina)







(SCsport)