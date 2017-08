David Villa je dobio poziv u fudbalsku reprezentaciju Španije prvi put nakon Svjetskog prvenstva 2014. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

David Villa / 24sata.info

Španskom reprezentativcu će ovo biti prilika da poveća svoj skor od 59 postignutih golova u dresu "furije".



Napadač New York City FC uvršten je na listu 26 igrača selektora Julena Lopeteguija za predstojeće kvalifikacijske utakmice protiv Italije i Lihtenštajna. On je prvi strijelac američke fudbalske lige MLS sa 19 golova ove sezone.



Villa, koji ima 35 godina, popunit će prazninu u napadu zbog Diega Coste, koji ove sezone nije igrao za Chelsea.



Do sada je Villa odigrao 97 utakmica za Španiju.



(AA)